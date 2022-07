(Montréal) Un cycliste a perdu la vie après une collision avec un véhicule, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, à Montréal, mercredi.

La Presse Canadienne

L’homme de 93 ans avait subi des blessures au haut du corps et avait été transporté à l’hôpital, ont précisé plus tôt les agentes Mariane Allaire Morin et Gabriella Youakim du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L’homme a finalement succombé à ses blessures, a confirmé le porte-parole du SPVM Jean-Pierre Brabant en fin d’après-midi.

Selon les premières informations du SPVM, la collision serait survenue alors que le cycliste aurait tenté de traverser entre un véhicule et sa remorque. L’accident s’est produit à l’intersection des rues Pascal-Gagnon et Louis-Sicard vers 12 h 15.

Le conducteur, un homme de 57 ans, n’a subi aucune blessure.

Les agents enquêteurs en collision du SPVM se sont déplacés sur les lieux pour comprendre les causes et les circonstances de cet évènement. Le périmètre de sécurité a été levé en après-midi.