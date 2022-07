La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Gino Perreault, un homme sans domicile fixe de 46 ans de Val-Alain, dans la région de Chaudière-Appalaches.

Audrey Pilon-Topkara La Presse

Ses proches l’ont aperçu pour la dernière fois le 24 octobre 2020 dans le secteur de Val-Alain, une petite municipalité d’environ 1000 habitants.

« C’est un individu qui passait de temps en temps au domicile familial et ce n’était pas hors norme pour lui de ne pas donner de nouvelles pendant un certain temps », indique la Sûreté du Québec (SQ).

M. Perreault est sans domicile fixe et vit souvent reclus de la société, selon les informations de la SQ. Il pourrait se trouver dans différentes régions du Québec.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

M. Gino mesure 5’8’’ et pèse 160 lb. Ses cheveux et ses yeux sont bruns. L’un de ses pouces et écrasé et déformé.

Toute personne qui apercevrait Gino Perreault est priée de communiquer avec le 911.

Toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée de manière confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.