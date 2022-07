Un Québécois est accusé d’avoir enlevé son ex-petite amie à Wasaga Beach, en Ontario, en janvier. Six mois plus tard, la femme de 37 ans demeure introuvable.

Alice Girard-Bossé La Presse

Le suspect, Mohamad Lilo, comparaîtra ce mercredi devant la Cour de justice de l’Ontario à Barrie. L’homme de 35 ans résidant à Brossard est accusé d’enlèvement, de tentative d’enlèvement et de tentative de meurtre.

Le 12 janvier, trois personnes portant de faux uniformes de police sont entrées de force dans une demeure de Wasaga Beach, à une centaine de kilomètres au nord de Toronto. Elles auraient enlevé Elnaz Hajtamiri, une jeune femme ayant émigré d’Iran au Canada il y a moins de quatre ans.

Les hommes auraient pris la fuite avec la femme dans un véhicule utilitaire sport Lexus RX blanc, dont le modèle date de 2016-2022.

Six mois plus tard, Mme Hajtamiri demeure introuvable. Mme Hajtamiri mesure environ 5 pieds 3 pouces et avait les cheveux noirs lors de son enlèvement.

PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO Elnaz Hajtamiri

La Police provinciale de l’Ontario a confirmé à La Presse que l’accusé était un ancien petit ami et un ancien associé de la victime. Il assure toutefois n’avoir aucune information sur un possible motif ou une justification pour ce crime. Aucune rançon n’a été demandée.

Précédente attaque

Un mois avant son enlèvement, le 20 décembre, la jeune femme a été attaquée et frappée avec une poêle à frire dans un garage souterrain à Richmond Hill, situé dans la région métropolitaine de Toronto. Les agresseurs auraient également tenté de l’enlever. Un homme serait intervenu, et les agresseurs auraient pris la fuite dans un véhicule.

En avril, n’ayant toujours pas retrouvé la jeune femme, la Police provinciale de l’Ontario a diffusé un appel à l’aide vidéo de la mère de la victime qui habite en Iran. Un appel aux communautés d’origine iranienne dans la région du Grand Toronto et à Montréal a également été lancé pour obtenir de nouvelles informations.

Le lendemain de la diffusion de la vidéo, deux hommes, Riyasat Singh et Harshdeep Binner, ont été arrêtés relativement à l’attaque à la poêle à Richmond Hill.

Une enquête plus approfondie a mené à l’arrestation mardi de Mohamad Lilo, de Brossard. Il est accusé de tentative de meurtre et d’enlèvement en lien avec l’évènement de l’attaque à Richmond Hill et est accusé d’enlèvement à Wasaga Beach.

Le trentenaire avait été accusé en janvier de harcèlement criminel sur son ex-petite amie.

Les recherches se poursuivent

La police ontarienne poursuit ses recherches afin de retrouver la femme. « Nous avons désespérément besoin de votre aide. Si vous avez des renseignements, veuillez les confier à la police. Je vous en supplie, en tant que mère : guidez-nous, dites-nous ce que vous savez, quoi que ce soit. S’il vous plaît, aidez-nous à retrouver Elnaz », a imploré la mère d’Elnaz, Fariba Hajtamiri.

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler la ligne téléphonique spéciale au 1 833 728-3415 ou de façon anonyme et confidentielle avec l’Association ontarienne d’Échec au crime (AOEC) au 1 800 222-8477 ou en ligne.

Le corps de police invite le public à diffuser les informations et les photos d’Elnaz Hajtamiri sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #BringElnazHome.