L’incendie qui fait rage à Montréal-Est depuis dimanche matin est toujours actif, 24 heures plus tard. Entre 60 et 70 pompiers y ont passé toute la nuit.

William Thériault La Presse

Même si « l’ampleur » du feu a diminué, il brûle toujours, confirme le chef de la section prévention du Service de sécurité incendie de Montréal, Matthew Griffith. Au plus fort de l’incendie, environ 150 pompiers étaient sur place.

Le feu, qui brûle au centre Koncas Recyclage (10920, rue Sherbrooke Est) ne brûle pas le bâtiment en tant que tel. « C’est ce qu’il y a à l’intérieur » qui brûle, poursuit Matthew Griffith. « On a aussi trois grosses pelles mécaniques qui défont la structure du bâtiment pour arroser. »

Pour la mairesse de Montréal-Est, Anne St-Laurent, c’est une « journée problématique et inquiétante ». Elle affirme avoir reçu de 200 à 300 « messages et courriels » de la part de ses citoyens.

Je demeure près du fleuve et je ne voyais plus l’île de Boucherville. Ça sent le feu et le caoutchoc brûlé. La ville est pleine de boucane, c’est vraiment affreux. Anne St-Laurent, mairesse de Montréal-Est

« À cause de l’humidité et de la pression atmosphérique, la fumée ne se dissipe pas dans l’air et reste près du sol, explique Matthew Griffith. Ça peut présenter des problèmes, mais juste pour les personnes qui sont à risque comme ceux qui font de l’asthme. Par mesure préventive, on recommande d’éviter le secteur pour la journée. »

« On va être sur place une bonne partie de la journée, et oui, on vise [que ce soit terminé] aujourd’hui ».