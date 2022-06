Photo Aaron Vincent Elkaim, archives La Presse Canadienne

Huit femmes et deux hommes sont morts le 23 avril 2018, lorsqu’un homme de 25 ans, qui se sentait sexuellement rejeté par les femmes et qui s’était radicalisé dans les bas-fonds de l’internet, a délibérément conduit une camionnette de location sur un trottoir achalandé de la métropole, en début d’après-midi. Une autre femme est décédée plus de trois ans après, des suites de blessures subies ce jour-là.