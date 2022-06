Deux arrestations et cinq armes à feu saisies à Montréal

Deux suspects ont été arrêtés et cinq armes à feu saisies lors d’opérations distinctes dans la nuit de mercredi à jeudi à Montréal.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Le premier, âgé de 30 ans, a été appréhendé vers 21 h 45 mercredi à sa résidence de Dollard-des-Ormeaux, dans l’Ouest-de-l’Île, à la suite d’une enquête amorcée en mars.

Des perquisitions menées simultanément dans son véhicule et dans un appartement de Dorval ont permis de saisir « deux armes de poing, un fusil de calibre 12, trois chargeurs, de multiples munitions de divers calibres, de la cocaïne et divers comprimés de stupéfiants », indique le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) par communiqué. « Plus de 260 000 $ en argent comptant ont aussi été trouvés sur les lieux. »

Le second, âgé de 24 ans, a été repéré puis arrêté près de l’intersection des rues Stanley et Sainte-Catherine Ouest, au centre-ville, vers 2 h jeudi matin. « Des vérifications ont permis la découverte de deux armes de poing 9 mm chargées à l’intérieur du sac porté par le suspect », précise le SPVM.

Ils devraient tous deux comparaître au palais de justice de Montréal d’ici vendredi et faire face à « plusieurs chefs d’accusation ».