Un incendie a ravagé la ferme de l’homme d’affaires François Lambert dans la nuit de samedi à dimanche. Plus d’une trentaine de moutons ont perdu la vie.

Lila Dussault La Presse

L’incendie s’est déclaré dans la bergerie de la ferme située à Notre-Dame-de-la-Paix, en Outaouais, a rapporté François Lambert sur les réseaux sociaux dimanche.

L’homme d’affaires et producteur agricole est connu pour sa participation à l’émission Dans l’œil du dragon et Un souper presque parfait. En 2018, il avait semé la controverse en affirmant qu’il était possible de nourrir une famille avec 75 $ par semaine.

« Cette nuit, vers 2 h du matin, un incompris a décidé que c’était une bonne idée de venir mettre le feu à ma bergerie et par le fait même faire souffrir mon troupeau de moutons, une dizaine ont réussi à se sauver, a gazouillé M. Lambert dimanche. Qui que tu sois, j’espère que la police va te pogner mon crotté. »

La Sûreté du Québec a confirmé avoir été dépêchée à Notre-Dame-de-la-Paix vers 4 h du matin le même jour. Une enquête est toujours en cours dans le dossier, a spécifié la porte-parole, Béatrice Dorsainville.

En plus de l’incendie, la ferme de M. Lambert a été privée d’électricité en raison des importants orages qui ont secoué la région.

« Tu ne peux pas aller plus bas que ça, dénonce M. Lambert en ligne, tout en affirmant que l’incendie serait de nature criminelle. Que tu me détestes, que tu m’écrives que je suis un trou de cul sur les réseaux sociaux, OK. Mais que tu fasses brûler des moutons ? »