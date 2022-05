Une vaste opération policière s’est tenue mardi matin à l’école secondaire Père-Marquette, dans le secteur de La Petite-Patrie, en lien avec des menaces qui auraient été formulées dès le début de journée, forçant la suspension des cours.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) confirme avoir reçu un appel au 911 vers 7 h 40, concernant des « propos menaçants » dont on ignore encore la nature. Ces menaces auraient été formulées sur les réseaux sociaux.

Rapidement, un périmètre de sécurité a alors été érigé autour de l’école, dès le début de matinée. « Pour l’instant, on ne sait pas exactement si c’était dirigé vers un élève en particulier, l’école ou une autre organisation », a indiqué l’agente Mariane Allaire Morin, porte-parole du corps policier.

D’après ses dires, plusieurs élèves n’étaient « pas encore en classe au moment de l’appel » passé aux policiers. Ceux-ci se sont donc rendus sur place par mesure préventive, pour « assurer la sécurité de tous » et circonscrire toute forme de menace. Le personnel sur place a été évacué et est en sécurité. Aucune personne n’a été blessée.

« On ne prend vraiment pas de chances dans des cas pareils, et on établit un périmètre de sécurité. La situation est sous contrôle », a insisté Mme Allaire Morin, en indiquant qu’une investigation est en cours pour tenter de déterminer l’origine de la menace, et son auteur. Des enquêteurs devraient se rendre sur place mardi, accompagnés de l’Unité des crimes technologiques, pour faire la lumière sur la situation.

Les cours suspendus pour la journée

Dans un avis interne envoyé aux parents mardi, le directeur de l’école, Éric Benoit, a indiqué que « jusqu’à maintenant, aucune crainte ne s’est avérée quant à la sécurité des lieux », précisant que le SPVM poursuit son enquête. « Conformément à la recommandation du SPVM, l’école sera fermée de façon préventive aujourd’hui, mardi 3 mai 2022. Tous les cours sont suspendus pour la journée », annonce-t-il.

Il affirme que les activités de l’établissement pourront reprendre dès mercredi selon l’horaire habituel. « Nous sommes désolés des inconvénients, mais nous préférons, dans ce contexte, veiller à la sécurité des élèves et des membres de notre personnel », écrit M. Benoit.

« Les élèves de 5e secondaire pourront venir chercher leur cahier de préparation cet après-midi en vue de l’examen ministériel prévu cette semaine. Demain, les professionnels de l’école seront également disponibles sur place pour accueillir les élèves qui souhaiteraient s’exprimer sur cette situation », précise enfin le directeur.

Ce n’est pas la première fois que l’école Père-Marquette est visée par des menaces. Il y a près de deux ans, en octobre 2020, cet établissement situé sur la rue Marquette, juste au sud de Bellechasse, avait fait l’objet d’un important déploiement policier – incluant le Groupe tactique d’intervention – après qu’une alarme de confinement, associée à une menace de tireur actif, ait été déclenchée en début de journée.

À l’époque, aucun élève ne se trouvait dans l’école, puisqu’il s’agissait d’une journée pédagogique. Les policiers avaient tout de même fait sortir tous les employés, qui ont été envoyés dans un autre bâtiment. La menace s’était finalement avérée non fondée.