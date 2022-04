Une fille de 12 ans est morte mercredi matin après avoir été heurtée par un autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL). Selon plusieurs témoins, la jeune victime aurait traversé la rue sur un feu rouge et la chauffeuse ne l’aurait pas aperçue.

Mayssa Ferah La Presse

Le drame est survenu vers 7 h 30 à l’angle du boulevard Roland-Therrien et du chemin du Tremblay à Longueuil.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a confirmé plus tôt mercredi matin que la victime est une fille de 12 ans. Son décès a été constaté sur place.

Elle était une élève de 1re secondaire à l’école Jacques-Rousseau, située à 2,5 kilomètres du lieu de l’accident. « Le décès de la jeune femme a été constaté sur place à l’arrivée des premiers répondants », selon le porte-parole du SPAL François Boucher.

« Ma fille a tout vu », explique Pascale Despeignes, la mine basse. Son adolescente de 15 ans fréquente le même établissement scolaire que la défunte. Elle était à bord de l’autobus 417 mercredi, comme chaque matin.

Le véhicule était immobile et la jeune fille aurait traversé perpendiculairement la rue alors que le feu de circulation était au rouge, a-t-elle expliqué à sa mère. La conductrice ne l’aurait pas aperçue et se serait mise à rouler alors que la jeune adolescente courait. Avec ses six voies de circulation et son grand terre-plein, le boulevard Roland-Therrien est très large à cette intersection.

« Selon ma fille, le bus ne faisait pas de vitesse. La jeune fille ne voulait pas manquer son bus. C’est tellement triste. »

Une infirmière qui se trouvait dans l’autobus s’est approchée de la victime après l’accident pour lui venir en aide. « Elle n’a rien pu faire. C’était déjà trop tard », soupire Mme Despeignes.

La direction de l’école Jacques-Rousseau a permis aux élèves qui souhaitaient demeurer à la maison mercredi de le faire, ajoute-t-elle. Ceux présents dans le véhicule étaient sous le choc, affirme Pascale Despeignes. « Ma fille a pu parler à un travailleur social de son école. Elle ne connaissait pas la victime, mais c’est quand même quelque chose de voir ça. »

« La petite fille a couru pour traverser pour ne pas manquer l’autobus, je présume. Le véhicule était arrêté à la lumière rouge », raconte une autre mère présente sur les lieux lors de l’accident.

Des équipes de professionnels en intervention psychosociale ont offert toute l’aide requise aux élèves et aux employés de l’école, confirme le centre de services scolaire Marie-Victorin. « Des intervenants du programme d’aide aux employés sont également présents. Nous invitons les parents à demeurer à l’affût des besoins de leur enfant et à communiquer avec l’école au besoin. »

Une enquête ouverte

La mairesse de Longueuil Catherine Fournier a réagi au triste évènement sur Twitter. « Je tiens à exprimer mon profond désarroi et mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la jeune fille décédée ce matin à la suite d’un accident impliquant un autobus du RTL. »

La direction du RTL a également offert ses condoléances aux proches de la victime par communiqué. Selon nos informations, la conductrice a subi un choc nerveux.

« Nous collaborons à l’enquête et on ne fera aucun commentaire », indique Marie-Claude Rivet, porte-parole du RTL.

Selon un rapport du SPAL pour 2020, on compte une moyenne de 153 piétons blessés chaque année dans des collisions de la route. Pour la même année, quatre piétons sont morts.

Une enquête policière est en cours. Des reconstitutionnistes du SPAL se rendront sur place afin de faire la lumière sur les circonstances entourant l’accident.