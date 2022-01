Procès de Dominico Scarfo

Le tueur de Rocco Sollecito portait des vêtements et un casque de moto

L’individu qui a tué le lieutenant de la mafia Rocco Sollecito le matin du 27 mai 2016 à Laval était tout vêtu de noir et portait des vêtements et un casque de moto dont la visière était abaissée. Il attendait sa victime dans ou derrière un abribus, et a ouvert le feu à neuf reprises vers Rocco Sollecito, avant de prendre la fuite sur une moto sur laquelle l’attendait un complice.