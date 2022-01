La police de Montréal a ouvert une enquête en lien avec la macabre découverte du corps inanimé d’une femme dans un logement de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. Un homme qui était présent sur les lieux a été rencontré par des enquêteurs, mais aucune thèse n’est pour l’instant confirmée.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est vers 13 h 45, samedi, que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) rapporte avoir été appelé à se rendre dans ce logement de la rue Bélanger, situé près de la rue Chambord, pour vérifier l’état de santé « d’une femme qui n’avait donné aucune nouvelle à ses proches ».

À leur arrivée sur les lieux, les patrouilleurs « ont trouvé une femme inconsciente, dont le décès a malheureusement été constaté sur les lieux », a rapporté l’agent Julien Lévesque, porte-parole du corps policier montréalais.

« Un homme a aussi été identifié sur les lieux. Il a été transporté par nos équipes pour être rencontré par des enquêteurs, afin de déterminer son implication dans l’évènement », a également détaillé M. Lévesque. Pour l’instant, l’homme est seulement considéré comme un « témoin important » dans l’enquête. « Cela dit, toutes les hypothèses sont sur la table. On n’écarte rien », a ajouté le porte-parole.

Des témoins ont d’ailleurs confié à La Presse avoir aperçu un homme en tenue blanche être escorté par deux agents à l’arrière d’un véhicule de patrouille, samedi en fin d’après-midi.

Pour l’instant, la cause du décès de la femme demeure officiellement « inconnue ». Elle ne sera déterminée que « dans les prochains jours », à l’issue de l’enquête, ont indiqué les autorités. L’âge de la victime n’est pas non plus connu pour le moment, selon le SPVM.

Dans l’intervalle, un périmètre de sécurité a été érigé autour du logement pour permettre aux enquêteurs de passer la scène au peigne fin et faire la lumière sur les circonstances entourant cette affaire.

Plusieurs véhicules policiers ainsi que des enquêteurs étaient toujours sur les lieux en début de journée, dimanche au passage de La Presse, attirant l’attention de certains curieux autour des lignes policières.