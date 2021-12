Un total de huit personnes, soit sept piétons et un conducteur, ont été transportées à l’hôpital à la suite de l’accident.

Des piétons ont été blessés à la suite d’une collision entre deux voitures qui a projeté l’un des véhicules sur le trottoir, dimanche après-midi à Toronto.

Coralie Laplante La Presse

La collision a eu lieu vers 14 h, à l’angle des rues Richmond et Yonge. Deux piétons ont été gravement blessés, et l’un des deux conducteurs a été extirpé de son véhicule par les pompiers, a affirmé la police de Toronto dans une publication Facebook.

Un total de huit personnes, soit sept piétons et un conducteur, ont été transportées à l’hôpital à la suite de l’accident, rapporte CBC.

« L’un des véhicules, selon les premières informations et l’enquête, a traversé la voie de l’autre véhicule et l’a percuté, ce qui a fait basculer le véhicule sur le côté et l’a fait glisser dans le coin sud-ouest, où se trouvaient sept piétons », a déclaré l’agent Tony Macias, de la police de Toronto, sur les ondes de CBC.