(Val-D'or) Un violent accident de la route a fait quatre blessés, dont un enfant, en pleine nuit de Noël sur la route 117 à Val-d’Or en Abitibi-Témiscamingue. Des accusations de conduite avec les facultés affaiblies pourraient être déposées dans cette affaire.

La Presse Canadienne

Selon les informations transmises par la Sûreté du Québec, la collision entre deux véhicules serait survenue peu avant 1 h, ce samedi 25 décembre, sur la route de Saint-Philippe (117).

Pour une raison encore indéterminée, l’un des véhicules aurait dévié de sa voie pour aller percuter l’autre véhicule qui arrivait en sens inverse.

Le conducteur du premier véhicule a subi des blessures graves, mais on ne craindrait pas pour sa vie. Cependant, les policiers de la SQ ont des raisons de croire que l’homme de 24 ans aurait pu avoir les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue.

Des démarches ont donc été entreprises pour obtenir un mandat afin de prélever des échantillons sanguins. Si les analyses s’avèrent positives, des accusations pourraient éventuellement être déposées contre lui.

Dans l’autre véhicule, le conducteur, la passagère avant et un enfant qui se trouvait à l’arrière ont tous subi de graves blessures et ont été transportés au centre hospitalier.

D’après la porte-parole de la SQ Catherine Bernard, on ne craindrait plus pour leur vie et leur état de santé se serait stabilisé.

Un reconstitutionniste en scène de collision a été dépêché sur place pour tenter d’éclaircir les causes et les circonstances entourant l’accident. La route 117 a été fermée durant plusieurs heures à la hauteur du chemin Kienawisik pour permettre l’analyse de la scène.