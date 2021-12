Des comprimés de méthamphétamine, du cannabis et de la cocaïne font partie des substances illicites qui ont été saisies jeudi par la Sûreté du Québec (SQ) chez une femme de 51 ans à Barraute, en Abitibi.

Coralie Laplante La Presse

La femme a été arrêtée et libérée. Elle devrait comparaître devant les tribunaux à une date ultérieure, peut-on lire dans un communiqué diffusé par la SQ.

Les policiers ont saisi, au total, plus de 450 grammes de cannabis illicite, près de 300 comprimés de méthamphétamine, près de 50 grammes de cocaïne, plus de 300 ml d’huile de cannabidiol illicite (CBD), du haschich, des médicaments sous ordonnances, du matériel servant au trafic de stupéfiants, une bombonne de poivre de Cayenne ainsi que plus de 3500 dollars en devises canadiennes.

La perquisition a eu lieu dans le cadre du programme ACCES-Cannabis « qui a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faite à la SQDC », indique la SQ dans le même communiqué.