Après avoir trouvé un titre de transport de la STM près du commerce de location d’automobiles où Alessandro Vinci a été tué le 11 octobre 2018 à Laval, les enquêteurs ont constaté que le suspect avait pris le métro ce soir-là et ils ont refait tout son trajet, qui a été filmé d’un bout à l’autre par des caméras de surveillance de la société de transport.

Daniel Renaud La Presse

La poursuite a déposé plusieurs vidéos et photos mercredi au procès de Frédérick Silva, un présumé tueur à gages accusé d’avoir tenté de tuer le mafieux Salvatore Scoppa en 2017, et d’avoir assassiné Alessandro Silva, Yvon Marchand et Sébastien Beauchamp, en octobre et décembre 2018.

Le lendemain du meurtre d’Alessandro Vinci, un chien pisteur s’est arrêté près d’un titre de transport de la STM jeté sur la pelouse d’un immeuble situé à quatre portes du commerce de la famille Vinci, sur le boulevard Lévesque Ouest, où le crime a été commis. Des expertises ont permis de déceler des empreintes digitales sur le billet, mais pour le moment, aucun témoin n’est venu confirmer qu’il s’agit de celles de Frédérick Silva.

Toutefois, chaque titre de transport est unique et possède une bande magnétique. Un employé de la Société de transport de Montréal a témoigné que grâce à cette bande, il est possible de savoir à quelle borne ou loge exacte le billet a été acheté, dans quelle station, quel employé l’a fabriqué et vendu, à quelle heure précise la transaction a été réalisée et à quel tourniquet et à quelle heure le billet a été validé (moment du passage).

L’employé de la STM a expliqué que le soir du 11 octobre 2018, le billet a été fabriqué à 18 h 50 min 13 s et acheté à 18 h 50 min 59 s dans une loge de la station Square-Victoria. Son détenteur a ensuite franchi un tourniquet de la même station à 19 h 04.

Des images révélées

Le 29 octobre 2018, un enquêteur de la Gendarmerie royale du Canada prêté aux Crimes contre la personne de la Sûreté du Québec, Maxime Deschênes, a reçu le mandat de vérifier les images captées par les caméras de la STM à partir des informations contenues dans le billet, et de tenter de trouver le suspect sur celles-ci.

Il a d’abord visionné des images du suspect captées par les caméras de surveillance d’Automobiles Vinci le soir du meurtre et en a fait une description : un individu portant un manteau foncé avec capuchon, des pantalons gris, un sac en bandoulière et des chaussures foncées avec des semelles blanches.

Avec l’aide d’un employé de la STM, l’enquêteur Deschênes a visionné les images captées par les caméras de surveillance de la société de transport le soir du 11 octobre 2018 et reconstitué le trajet d’un usager qui semble être le suspect sur sept caméras.

PHOTO DÉPOSÉE À LA COUR Le suspect dans le métro de Montréal

Celui-ci marche dans les corridors de la station Square-Victoria à compter de 19 h 01 min 23 s le soir du 11 octobre 2018. Selon le témoin, il franchit un tourniquet à 19 h 04 min 09 s et apparaît sur le quai de la même station 40 secondes plus tard. À 19 h 36 min 33 s, on le voit sortir de la rame de métro à la station Montmorency à Laval et marcher sur le quai.

« L’individu a une démarche particulière. Il boite un peu, se dandine de gauche à droite. Il a une démarche un peu nonchalante », a décrit l’enquêteur Deschênes.

Le procès se poursuit jeudi.

