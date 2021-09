Edgar Fruitier, 91 ans, a été condamné lundi à six mois de détention pour avoir agressé sexuellement à trois reprises un adolescent de 15 ans.

À 15 ans, la victime d’Edgar Fruitier n’était pas un « enfant au sens de la Loi » dans les années 70, a plaidé jeudi l’avocat du comédien devant la Cour d’appel du Québec. L’homme de 91 ans tente d’être remis en liberté pendant les procédures d’appel de sa sentence de six mois de détention imposée lundi pour attentat à la pudeur.

Louis-Samuel Perron La Presse

Alors qu’il était un comédien connu dans les années 70, Edgar Fruitier a agressé sexuellement à trois reprises Jean-René Tétreault, un adolescent vulnérable qui considérait son voisin comme un « grand frère ». Précisons qu’en aucun cas, la victime n’a consenti aux gestes commis par son agresseur.

Étonnamment, l’avocat d’Edgar Fruitier, Me Gaétan Bourassa, a plaidé en Cour d’appel jeudi que la victime de 15 ans n’était pas un « enfant » en 1974, puisqu’à l’époque l’âge du consentement sexuel était fixé à 14 ans.

« L’infraction commise alors qu’il avait 15 ans serait l’équivalent d’une infraction visant quelqu’un de 17 ans », a fait valoir Me Bourassa. Selon ce raisonnement, le juge Bisson n’aurait pas dû baser sa peine de six mois de détention sur l’arrêt Friesen de la Cour suprême. Cet arrêt-phare vise à protéger les mineurs en durcissant les peines à l’égard des agresseurs d’enfants.

Un argument complètement rejeté par la Couronne, alors qu’il n’a jamais été question de consentement pendant le procès. « À l’époque, une personne de 15 ans, c’était un enfant. C’était autant un enfant en 1974 et en 1976 que c’était un enfant aujourd’hui. Il n’a aucune allégation comme quoi il y aurait eu consentement », a fait valoir Me Francis Villeneuve-Ménard.

La Couronne s’oppose à la remise en liberté d’Edgar Fruitier pendant les procédures d’appel. La confiance du public dans l’administration de la justice risquerait d’être ébranlée si l’accusé ne purgeait pas immédiatement sa peine, selon Me Villeneuve-Ménard.

Comédien et animateur admiré pour sa brillante carrière au théâtre et à la télévision, Edgar Fruitier a été déclaré coupable en 2020 de deux chefs d’accusation d’attentat à la pudeur. L’artiste a mis la main sur le pénis d’un adolescent à trois occasions en 1974 et en 1976, alors que le garçon avait 15, puis 17 ans.

« L’accusé a profité de la vulnérabilité de cet adolescent sans considérer pour un instant les lourdes conséquences qu’aurait inévitablement son comportement déviant sur lui », a fait valoir lundi le juge Marc Bisson, au palais de justice de Longueuil.

Le juge Mark Schrager de la Cour d’appel rendra sa décision vendredi matin.