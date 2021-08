Le Hells Angels de la section de Montréal Jean-Richard Larivière, qui fait déjà face à des accusations de voies de fait, a de nouveau été arrêté jeudi après-midi, à Laval, a appris La Presse.

Daniel Renaud La Presse

Selon nos informations, Larivière, surnommé Race, a été appréhendé alors qu’il se trouvait dans un restaurant italien du boulevard Samson, dans le quartier Sainte-Dorothée.

« Des policiers du groupe Équinoxe, dont l’un des mandats est de surveiller les bars et les restaurants, sont entrés dans l’établissement et ont constaté la présence de plusieurs individus connus du crime organisé. Ils [ont fait des vérifications] et se sont rendu compte que l’un d’eux ne respectait pas une condition judiciaire de ne pas se trouver dans un établissement licencié. Il a été arrêté et transporté dans l’une de nos cellules où il passera la nuit avant de comparaître vendredi matin au palais de justice de Laval », a fait savoir jeudi l’agente Stéphanie Beshara, du Service de police de Laval.

D’après nos informations, au moment de son arrestation, Larivière se trouvait avec des membres parmi les plus influents du crime organisé montréalais, dont le Hells Angels de la section de Montréal Martin Robert.

Voies de fait avec lésions

Jean-Richard Larivière doit respecter des conditions de remise en liberté après avoir été accusé de voies de fait avec lésions et de menaces de mort en juillet 2020. Un autre Hells Angels, François Vachon, et lui sont soupçonnés d’avoir battu le gérant d’un restaurant de Rosemère qui aurait refusé de leur servir de l’alcool en dehors des heures où il est permis de le faire.

En décembre 2018, Larivière avait été arrêté par les policiers de l’escouade Éclipse du Service de police de la Ville de Montréal pour s’être trouvé en état d’ébriété sur la voie publique à la suite du mariage de Martin Robert dans une somptueuse salle de bal du centre-ville de Montréal. Larivière avait résisté à son arrestation et les policiers avaient utilisé un pistolet à impulsions électriques pour le maîtriser. Un an plus tard, le motard avait plaidé coupable à une accusation (réduite) sommaire d’entrave et avait été condamné à une amende de 1000 $.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.