Le major-général Dany Fortin, maintenant formellement accusé d’agression sexuelle pour des faits remontant à 1988, dit faire face à « l’épreuve la plus difficile » de sa carrière. Il compte se défendre devant les tribunaux contre ce qu’il appelle « un ennemi invisible ».

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« J’ai eu l’honneur et le privilège de servir les Canadiennes et Canadiens pendant 36 ans, dans des circonstances et des endroits difficiles, incluant des zones de combat. Mais aujourd’hui, je me bats contre un ennemi invisible, un adversaire invisible. Et c’est l’épreuve la plus difficile de ma carrière », a-t-il expliqué devant le poste de police de Gatineau, mercredi matin.

Vêtu de l’uniforme militaire – et accompagné de sa conjointe ainsi que de son avocat –, M. Fortin a soutenu qu’il souhaitait « juste retourner travailler ». C’est lundi qu’il dit avoir été convoqué « à sa grande surprise » par le Service national d’enquête des Forces armées canadiennes (FAC) pour procéder à son arrestation.

En mai dernier, il avait été évincé de son poste de responsable de la campagne de vaccination au pays, dans la foulée du déclenchement d’une enquête de la police militaire pour inconduite sexuelle. « C’est une journaliste qui m’a informé de la nature générale de l’allégation dans la foulée de mon renvoi », a dénoncé l’accusé, qui affirme que sa famille et lui ont « vécu un cauchemar » en n’ayant « aucune information au sujet d’allégations, de résultats de l’enquête ou de charges possibles » dans les derniers mois.

Mon équipe d’avocats a tenté à répétition de contacter les procureurs pour obtenir l’information, mais sans succès. J’ai donc dû lire à mon sujet dans les médias sans capacité ni moyens de défendre mon nom. Dany Fortin, major-général des Forces armées canadiennes

« Calcul politique »

Dany Fortin se dit maintenant « obligé » de poursuivre deux formes de recours judiciaires, « à contrecœur et à mes frais ». « Le premier est de me défendre vigoureusement contre l’accusation portée aujourd’hui en Cour criminelle. Le second est de demander à la Cour fédérale de considérer l’absence de procédures régulières tout au long de cette épreuve », a-t-il révélé.

Il dénonce que le chef d’état-major intérimaire de la Défense lui a dit et « confirmé dans ses notes personnelles » que la décision de le retirer de son poste « était le résultat d’un calcul politique ». « Moi, je veux juste retourner travailler. J’ai hâte de continuer à servir mon pays, dès que cet enjeu juridique sera résolu », a-t-il insisté, en remerciant la population « pour le soutien et la compréhension ».

Rappelons que les avocats de Dany Fortin ont déposé une demande en juin dernier auprès de la Cour fédérale pour obtenir un contrôle judiciaire accéléré de la décision de le renvoyer de son poste à l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), demandant l’annulation de la décision et sa réintégration à l’agence ou à un autre poste.

Dans une déclaration sous serment le 13 juillet, l’homme avait déclaré que l’impact de la décision de le révoquer sur sa « réputation et sa carrière » a été « dévastateur ». Il affirme avoir reçu une évaluation de rendement exemplaire seulement trois jours avant d’être exclu de la campagne de vaccination et qu’il était « au sommet » de sa carrière, avec des attentes d’une promotion ou d’une autre opportunité à la fin de son mandat à l’ASPC. Selon l’avocate Nathalie Rodriguez, qui représente aussi Dany Fortin dans cette affaire, l’incident présumé « aurait eu lieu entre le 1er janvier et le 30 avril 1988 ».

« Camouflage », dit O’Toole

Depuis Québec, où il fait campagne mercredi, le chef conservateur Erin O’Toole n’a pas manqué de dénoncer « un camouflage sur les allégations d’inconduite sexuelle par le bureau de M. Trudeau ». « C’est totalement inacceptable, pour moi comme un ancien combattant, mais aussi comme un père de famille », a-t-il noté.

M. O’Toole réclame notamment une enquête indépendante sur le cas de M. Fortin ainsi qu’un gel sur « les promotions et augmentations de salaire » des officiers généraux dans l’armée. « C’est le temps de mettre fin au camouflage à Ottawa », a-t-il martelé.