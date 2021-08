Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver deux personnes suspectées d’avoir commis un vol qualifié d’argent et de médicaments, dans une pharmacie de Montréal-Est samedi dernier.

Coralie Laplante La Presse

Les suspects sont entrés dans la pharmacie samedi soir, en obligeant les employés à se coucher au sol. L’un d’eux a eu les poignets attachés. Les voleurs ont aussi blessé une autre employée au moyen d’une arme blanche.

Le premier suspect est un homme blanc mesurant 5 pieds et 10 pouces (1,78 mètre), de forte constitution. Il s’exprime en français. Lors des évènements, il portait un chapeau de pêche bleu, un cache-cou, des lunettes de soleil et un sac à dos foncé. Il arborait aussi un pantalon blanc, un chandail noir, des souliers noirs ainsi que des gants noirs et blancs.

Le deuxième suspect est un homme blanc d’environ 50 ans, aux cheveux courts gris et de forte corpulence. Il parle en anglais. Sur les caméras de surveillance de la pharmacie, on peut apercevoir qu’il portait un cache-cou gris devant la bouche et le nez, des lunettes de soleil sur la tête, de même qu’un sac de sport noir à bandoulière de marque Under Armour, avec un logo blanc.

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM Le second suspect.

Il était aussi vêtu d’un pantalon noir, d’un chandail noir à capuchon à manches longues par-dessus un chandail bleu, de souliers, et de gants noirs et blancs.

Toute personne possédant de l’information en lien avec ces suspects est invitée à composer le 911, ou à contacter la ligne Info-Crime Montréal au 514-393-1133.