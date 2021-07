Cinq sacs de sport dans le véhicule d’un camionneur montréalais ont été saisis le 15 juin par des agents frontaliers, à la frontière canado-américaine de Fort Érié, en Ontario. Ils contenaient environ 112,5 kilogrammes de cocaïne, d’une valeur de près de 14 millions de dollars.

Coralie Laplante La Presse

Pardeep Singh, un homme de 24 ans résidant dans l’arrondissement de LaSalle, à Montréal, a été arrêté par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Le conducteur au volant d’un camion commercial a d’abord fait l’objet d’un « examen secondaire » lors de son arrivée à Fort Érié, permettant aux agents de trouver la substance illicite.

La drogue saisie a été remise à l’Équipe de l’intégrité des frontières de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Le suspect comparaîtra au palais de justice de St. Catharines, en Ontario, le 9 juillet. Pardeep Singh est accusé d’importation d’une substance réglementée, en infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

« Protéger ainsi la frontière, c’est aussi contribuer à la sécurité nationale et protéger la population contre le terrorisme, le crime organisé, etc. Cette importante saisie de drogue et l’enquête qui s’en est suivie, conduisant à l’inculpation d’un individu, montrent une fois de plus que la GRC et l’ASFC travaillent ensemble pour protéger nos collectivités en empêchant que la drogue s’y rende », a affirmé l’officier de la GRC Shawn Boudreau, par voie de communiqué.