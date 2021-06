Quelques semaines à peine après avoir été condamné pour avoir intimidé un gardien de sécurité, un Hells Angels a reçu la visite des policiers, tôt mercredi matin, à Sorel, car il est visé cette fois-ci dans une enquête concernant un réseau de trafic de drogue.

Daniel Renaud La Presse

Serge Lebrasseur, 57 ans, des Hells Angels de la section de Trois-Rivières, a vu les enquêteurs de l’Escouade régionale mixte (ERM) de la Montérégie de la Sûreté du Québec, appuyés par leurs collègues du Groupe tactique d’intervention, débarquer chez lui pour fouiller la maison.

Le motard était sur place et n’a pas résisté à l’intrusion policière, d’après nos informations.

Outre cette perquisition, 170 policiers en effectuent d’autres dans 16 résidences et huit véhicules - toutes dans la région de Sorel-Tracy - dans le cadre d’une enquête baptisée Kincajou, et visant un réseau de trafiquants de stupéfiants qui opèrent dans la région de Sorel-Tracy.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Serge Lebrasseur

Le local d’un club de motards, les Mean Tribe, situé sur la rue Sainte-Thérèse à Sorel, ferait également partie des endroits ciblés par les enquêteurs mercredi matin, selon nos informations.

« Cette opération policière a été élaborée dans le cadre d’une enquête visant les agissements d’individus suspectés d’être à l’origine d’actes d’intimidation et de violence pour contrôler la vente de stupéfiants dans la région de Sorel-Tracy », affirme l’agente Valérie Beauchamp de la Sûreté du Québec.

Ce sont des perquisitions dans le cadre d’une enquête toujours en cours. Personne ne devrait être arrêté, car en vertu de l’arrêt Jordan de la Cour suprême, qui limite maintenant la durée des procédures judiciaires, les policiers et procureurs attendent d’être prêts à divulguer toute la preuve avant d’arrêter un suspect et de l’accuser formellement.

C’est la troisième série de perquisitions effectuée dans le cadre de l’enquête Kincajou. Au cours des dernières semaines, les enquêteurs ont visé d’autres endroits et ont notamment saisi différentes quantités de drogues, des milliers de comprimés de méthamphétamine, plus de 50 000 $ en argent comptant, une quinzaine de caisses d’alcool de contrebande et des armes à feu.

L’enquête Kincajou a débuté en novembre dernier. La SQ prévoit effectuer des arrestations ultérieurement.

Serge Lebrasseur est très connu dans la région de Sorel-Tracy. Le 13 mai dernier, il a été condamné à cinq mois de prison pour avoir intimidé un gardien de sécurité près du quai du traversier Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola il y a deux ans.

Lors de la condamnation de Lebrasseur le mois dernier, certaines informations laissaient croire qu’il ne resterait pas incarcéré longtemps en raison de problèmes de santé et des risques de contracter la COVID-19 en prison.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.