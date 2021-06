Michel Venne s’était défendu d’avoir fait des avances à la plaignante et de l’avoir attouchée ce soir d’août 2008. Il a assuré au tribunal qu’il s’agissait d’un « moment de confusion », d’une accolade accidentelle et d’un malentendu.

(Québec) Michel Venne a été reconnu coupable mercredi matin d’agression sexuelle sur Léa Clermont-Dion alors que celle-ci était mineure.

Gabriel Béland La Presse

La documentariste et auteure accusait le fondateur de l’Institut du nouveau monde (INM) de l’avoir attouchée en 2008, alors qu’elle était sa stagiaire. Elle était âgée de 17 ans.

Le juge Stéphane Poulin de la Cour du Québec a cru la jeune femme aujourd’hui âgée de 30 ans. Il a inversement trouvé « peu de sincérité dans le témoignage de l’accusé ».

Mais le juge a cru la plaignante. « Son témoignage est franc, sincère et transparent », a noté le juge, qui fera connaître la peine de l’accusé ultérieurement.

Lors du procès qui a duré deux semaines l’hiver dernier, la preuve de la poursuite reposait surtout sur le témoignage de la plaignante.

Mais un témoin de la Couronne avait raconté comment, au lendemain des faits allégués, la jeune femme s’était confiée à lui. « Elle était comme transie, elle tremblait », avait déclaré Stéphane Champreux, employé de l’INM à l’époque.

Le procès s’était également penché sur le rôle de feu Lise Payette dans cette histoire. La première ministre d’État à la Condition féminine avait sollicité en 2015 une rencontre avec Léa Clermont-Dion. Elle lui a alors demandé de signer une lettre pour blanchir l’homme.

Lors du procès, elle a raconté qu’elle n’avait pas été contrainte par Mme Payette de la signer. Mais elle l’avait fait, car elle était « dépourvue de ses moyens ». Lise Payette la lui avait dictée mot pour mot, selon elle.

Deux ans plus tard, Léa Clermont-Dion avait rappelé Lise Payette. Dans l’enregistrement de l’appel, on entend l’ancienne ministre dire qu’elle lui avait fait signer la lettre pour protéger la carrière de la jeune femme et sauver la famille de M. Venne.