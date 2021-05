Les pompiers de Montréal ont éteint un impressionnant incendie sur l’avenue du parc, lundi.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Le feu s’est déclaré vers 13 h 30 dans un bâtiment situé entre l’avenue Laurier et l’avenue Fairmount, a indiqué George Bele, du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

« On a été appelés au 5161 avenue du Parc. Il s’agit d’un bâtiment de deux étages avec deux logements. Le feu s’est déclaré sur la terrasse », a-t-il indiqué. « Deux familles ont été évacuées. À date, il n’y a pas de blessé. »

Lina Peclet, qui habite en face, a vu un large panache de fumée noire s’élever du brasier avant l’arrivée des pompiers. « C’était vraiment un gros feu, énorme », a-t-elle dit. « Ils l’ont arrêté vraiment vite. Ils sont vraiment bons les pompiers. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE





« Les pompiers ont cogné à la porte, mais personne n’ouvrait », a-t-elle ajouté.

Odile Civitello faisait des courses dans le quartier lorsqu’un restaurateur lui a crié qu’il y avait un feu au deuxième étage du bâtiment.

« Oh la vache !, s’est-elle exclamée. Moi j’étais derrière et on aurait dit qu’ils ne pouvaient pas l’arrêter. Il y avait des flammes, des flammes, des flammes et je ne comprenais pas pourquoi ils n’envoyaient pas de l’eau par l’arrière. Ça brûlait comme s’il y avait du papier, du papier, du papier. »

Environ 70 pompiers ont été déployés pour combattre le feu, a indiqué George Bele du SIM.