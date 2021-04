Trois personnes dont un enfant ont été grièvement blessées mercredi soir lorsque la camionnette dans laquelle ils prenaient bord a effectué plusieurs tonneaux sur la route 117, dans le secteur de Rivière-Rouge, dans les Laurentides.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

La Sûreté du Québec rapporte avoir été appelée à intervenir vers 18 h 30, à la suite d’un signalement fait au 911.

« On parle d’une embardée. Le véhicule aurait effectué un capotage. Des pinces de désincarcération ont été demandées pour pouvoir extirper les trois passagers lors de l’intervention », a indiqué la porte-parole du corps policier, Béatrice Dorsainville, à ce sujet.

En plus de l’enfant, un homme et une femme âgés dans la trentaine étaient dans la camionnette au moment des faits. Les trois personnes ont été transportées d’urgence dans un centre hospitalier à proximité.

Les victimes ont toutes subi « d’importantes blessures », a poursuivi Mme Dorsainville. On craignait toujours pour la vie de l’homme et de la femme en fin de soirée, mercredi, mais l’enfant n’était plus en danger de mort pour sa part.

Une enquête a été ouverte afin de tenter de mieux comprendre les causes et les circonstances de cette embardée. Deux agents-reconstitutionnistes de la Sûreté du Québec se sont rendus sur les lieux, mercredi soir, pour analyser la scène.

Dans l’intervalle, la route 117 a été temporairement fermée en direction sud. Les automobilistes ont donc été déviés dans la voie nord.

À ce stade-ci de l’enquête, aucune hypothèse n’est particulièrement privilégiée par les autorités policières.