Pas d’appel pour les verdicts de Rozon et de Salvail

Un mois après les acquittements de Gilbert Rozon et d’Éric Salvail, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a décidé vendredi après-midi de ne pas porter en appel les deux jugements. Les juges n’ont commis aucune erreur de droit et de faits, selon le ministère public.

Louis-Samuel Perron

La Presse

« Ce verdict est basé sur l’appréciation de la crédibilité des témoins et, puisque nous ne relevons aucune erreur de droit, nous annonçons notre décision de ne pas le porter en appel » a écrit sur Twitter la porte-parole du DPCP Me Audrey Roy-Cloutier dans le dossier d’Éric Salvail.

Concernant le jugement Rozon, Me Roy-Cloutier explique que le ministère public « ne peut en appeler pour une question de faits ».

Cette décision du DPCP n’étonne aucunement Patricia Tulasne, comédienne et porte-parole des Courageuses qui maintient avoir été agressée par Gilbert Rozon. « Je n’ai jamais pensé une seule minute qu’ils iraient en appel pour ces dossiers. Ils ne peuvent pas gagner », a-t-elle commenté, en entrevue avec La Presse.

Selon Patricia Tulasne, ce dénouement montre les « limites de la justice ». « Chacune de ces décisions suscite des réflexions dans la société. Le droit et la justice vont devoir s’adapter. On voit qu’il y a des limites pour obtenir justice dans le droit actuel. Cette décision fait juste conforter cet état », analyse-t-elle.

L’ancien grand patron de Juste pour rire a été acquitté le 15 décembre dernier des deux chefs d’accusation de viol et d’attentat à la pudeur. La juge Mélanie Hébert a cru le témoignage de la plaignante Annick Charrette qui a raconté avec aplomb avoir été agressée sexuellement par Gilbert Rozon il y a 40 ans.

Cependant, la juge a fait bénéficier l’accusé du « doute raisonnable », même si sa version « apparaît moins plausible » que celle de la plaignante. Son témoignage était en effet « plausible [et] exempt de contradictions susceptibles d’en affecter la crédibilité ou la fiabilité ». Rappelons qu’il soutient s’être réveillé avec la plaignante en train de « se faire l’amour » sur lui.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Éric Salvail

Quant à l’ancien animateur vedette Éric Salvail, il a été acquitté le 18 décembre dernier d’accusations d’agression sexuelle, de harcèlement criminel et de séquestration à l’égard de Donald Duguay. Le juge Alexandre Dalmau a souligné les problèmes de crédibilité et de fiabilité du témoignage du plaignant. « Il est impossible d’avoir confiance en son témoignage », a conclu le juge.

Donald Duguay a affirmé avoir été agressé par Éric Salvail dans une salle de toilettes de Radio-Canada, où les deux hommes travaillaient en 1993. L’animateur a plaidé pour sa part qu’il ne travaillait même pas à Radio-Canada à cette époque et qu’il n’a jamais exhibé son sexe à Donald Duguay.