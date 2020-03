Un présumé trafiquant d’héroïne a été blessé aux jambes après avoir reçu plusieurs projectiles d’arme à feu, dans la nuit de dimanche à lundi, à Repentigny, au nord-est de Montréal.

Daniel Renaud

La Presse

Fatih Solmaz, 38 ans, a appris La Presse, revenait à sa maison de la rue des Chicoutais, dans le quartier Valmont-sur-Parc, peu avant minuit, et venait de sortir de son véhicule, lorsqu’une voiture s’est approchée et que le conducteur a vidé son arme en direction de la victime, a raconté l’agent Bruno Marier de la police de Repentigny.

PHOTO LA PRESSE Fatih Solmaz

« Rapidement, nous avons eu une description du véhicule suspect de la part d’un témoin et le tireur a été intercepté alors qu’il sortait du quartier. Le suspect est actuellement interrogé par les enquêteurs et il comparaîtra demain, au Palais de justice de Joliette, vraisemblablement pour être accusé de tentative de meurtre », affirme M. Marier.

La victime, Fatih Solmaz, qui a déjà obtenu son congé de l’hôpital, n’a pas un imposant casier judiciaire ; il a été condamné à une sentence suspendue après avoir été reconnu coupable de trafic de cocaïne en décembre 2008, mais il est très connu des forces policières.

En 2013, lors d’une audience devant la Régie des alcools, des courses et des jeux, l’enquêteur du SPVM aujourd’hui retraité Philippe Paul a décrit Solmaz comme un trafiquant d’héroïne lié au crime organisé turc.

Le policier a dit que Solmaz dirigeait une ligne de distribution d’héroïne sur appel, et qu’il avait sous lui des gens qui faisaient de la livraison à domicile, en voiture. Solmaz aurait travaillé pour un certain Attila Gascar, disparu au début des années 2010 et jamais revu depuis, et aurait pris du galon à la suite de la disparition de ce dernier, a raconté Philippe Paul.

Dans la décision de la RACJ, on peut également lire que Solmaz et un complice auraient été impliqués dans une agression armée en 2007, que Solmaz a été accusé de tentative de meurtre et de possession d’arme en juin 2008-il a été acquitté-et que lui et un autre individu, Mustafa Caya, auraient été impliqués dans une tentative de meurtre avec décharge d’arme à feu d’un véhicule en mouvement en novembre 2010.

Plus récemment, en 2017, lors de l’enquête sur remise en liberté d’individus accusés de trafic d’héroïne, un enquêteur du SPVM, Sébastien Létourneau, a décrit Solmaz « comme la tête dirigeante du crime organisé turc-kurde qui distribue de l’héroïne à Montréal ».

Selon les documents de la RACJ et les témoignages de la police, Solmaz aurait, ou aurait eu, des intérêts dans des pizzérias.

Son nom aurait également rebondi lorsque des incendies criminels ont visé des pizzérias dans la grande région de Montréal il y a quelques années.

Pour joindre Daniel Renaud, composez-le (514) 285-7000, poste 4918, écrivez à

drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.