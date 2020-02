La Sûreté du Québec a demandé l’aide du public pour retrouver deux adolescents de Prévost, vus pour la dernière fois le 4 février.

Janie Gosselin

La Presse

Dominik Allan Bassenden-Brazeau, 15 ans, et Arend Sharif Mijnsbergen, 16 ans, pourraient se trouver ensemble, dans le secteur de Pointe-Claire ou ailleurs dans l’île de Montréal. Leurs proches ont dit avoir des raisons de craindre pour leur santé et leur sécurité.

Dominik Allan Bassenden-Brazeau mesure 1,68 m (5 pi 5 po) et pèse 59 kg (130 lb). Il a les cheveux bruns et les yeux bleus. Il a une cicatrice sur la lèvre supérieure et au niveau des sourcils. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un manteau noir avec un capuchon.

Arend Sharif Mijnsbergen mesure 1,85 m (6 pi 1 po) et pèse 75 kg (163 lb). Il a les cheveux blonds et les yeux noisette. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un chandail et des pantalons noirs, un manteau rose et des espadrilles rouges.

Toute personne apercevant les adolescents disparus est invitée à communiquer avec le 911. Les informations pour permettre de les retrouver peuvent être transmises, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1800 659-4264.