Louis Comtois mesure 1,83 mètre, soit l’équivalent de six pieds, et pèse 109 kilogrammes, c’est-à-dire environ 240 livres.

La Sûreté du Québec sollicite l’aide de la population pour localiser un sexagénaire originaire de Victoriaville qui manque à l’appel depuis mercredi. Il pourrait se trouver dans le secteur de Longueuil.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Âgé de 63 ans, Louis Comtois a été vu pour la dernière fois en fin d’avant-midi, mercredi, vers 11 h 45. Il se trouvait alors à la station de métro de Longueuil, sur la Place Charles-LeMoyne, et « sortait d’un taxi », selon les premières informations récoltées par le corps policier.

« Il se pourrait se trouver dans cette ville ou à Montréal », ajoute-t-on, précisant que les proches de M. Comtois craignent actuellement pour sa sécurité et sa santé.

Selon le descriptif fourni par les autorités, l’homme disparu mesure 1,83 mètre, soit l’équivalent de six pieds, et pèse 109 kilogrammes, c’est-à-dire environ 240 livres. Il a les cheveux gris, les yeux pers et des lunettes de vue « avec montures foncées ».

« La dernière fois qu’il a été vu, il portait un manteau d’hiver long bleu marine de type Kanuk. Il pourrait avoir avec lui trois sacs remplis d’objets divers », indique aussi la police.

Toute personne qui aurait des informations pertinentes dans cette affaire, ou qui apercevrait Louis Comtois, est invitée à contacter le 911. Pour un traitement confidentiel et anonyme, la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec est aussi joignable au 1800 659-4264.