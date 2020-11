La mère de Norah et Romy, les deux fillettes mortes à Saint-Apollinaire en juillet dernier, ne pouvait pas s’imaginer que leur père était dangereux.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Quatre mois après le drame, Amélie Lemieux est revenue pour la première fois sur ces jours fatidiques où ses filles ont fait l’objet d’une longue opération de recherche qui s’est terminée de façon funeste. Émotive et solide à la fois, elle a pris la parole dans une vidéo mise en ligne par un organisme de bienfaisance qui l’a aidée.

« Martin [Carpentier] ne pouvait pas être dangereux. C’était un père aimant, c’était un homme bienveillant. Même séparés, il a toujours veillé à ce qu’on ne manque de rien », a-t-elle dit, face à la caméra. « Je ne pouvais pas concevoir que Martin ait pu poser un geste irréparable. »

« Je suis une maman, mais elles ne sont plus là. Tu ne prévois pas enterrer tes enfants », a-t-elle ajouté.

« Je suis tombée »

Dans la vidéo, Amélie Lemieux est revenue sur la journée du 8 juillet 2020, qu'elle a passée avec son ex-conjoint et leurs filles. Une journée normale et agréable, a-t-elle dit. Romy (6 ans) et Norah (11 ans) ont ensuite quitté avec leur père.

C'est en soirée que des policiers de la Sûreté du Québec ont communiqué avec elle pour savoir si elle était avec ses filles : une voiture immatriculée au nom de Martin Carpentier venait d'être impliquée dans un accident sur l'autoroute 20, mais personne ne se trouvait dans le véhicule. Elle a été transportée sur les lieux, où elle a demandé aux forces de l'ordre de tout faire pour retrouver les enfants.

Mme Lemieux a expliqué que - jusqu’à la découverte des corps inanimés de ses filles - elle entretenait encore un espoir de les revoir vivantes malgré leur longue disparition. « Je n’ai pas eu la chance de les chercher », a-t-elle dit. Même après la découverte du corps de l'aînée, elle espérait que la cadette soit vivante. À l’annonce du décès de Romy, « je suis tombée. J’entendais crier autour de moi ».

Elle s’est ensuite battue pour pouvoir leur dire un dernier adieu. « Tant que je n’ai pas vu mes filles, je n’ai pas réalisé, a expliqué la mère endeuillée. Je n’ai pas réalisé que c’était un point de non-retour. » Elle leur a chanté des berceuses avant que les pompes funèbres prennent les dépouilles en charge.

« Donner à Norah et à Romy un petit frère ou une petite soeur »

Amélie Lemieux travaille avec Deuil-Jeunesse, un organisme qui aide les Québécois qui perdent un proche. Deuil-Jeunesse a baptisé le jardin de ses installations en l’honneur de Norah et Romy : c'est dans ce contexte que la vidéo, d'une quinzaine de minutes, a été tournée. On y voit Mme Lemieux être émue aux larmes en apprenant la création de ce mémorial.

« Norah et Romy vont continuer à vivre dans le coeur de tout le monde », a-t-elle dit.

Mme Lemieux et une intervenante de l'organisme reviennent sur le chemin qu'elle a parcouru dans les derniers mois. La mère de Norah et Romy dit avoir traversé des périodes sombres où elle voulait rejoindre ses filles, mais a aussi affirmé qu'elle allait mieux depuis la mi-octobre. Elle sort de nouveau faire des courses et peut soutenir le regard du public.

Surtout, elle n'a pas fait le deuil d'une vie de famille. « Mes filles étaient exceptionnelles et uniques », a-t-elle dit, avant d'ajouter qu'elle se « voit avec d’autres enfants, donner à Norah et à Romy un petit frère ou une petite soeur ».