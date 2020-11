La Sûreté du Québec sollicite l’aide de la population afin de localiser une jeune femme de 16 ans dans le secteur de Saint-Hyacinthe.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

D’après les informations du corps policier, Catalina Dupuis aurait été vue pour la dernière fois mercredi le 4 novembre, vers 19 h, non loin de l’avenue Pratte, à Saint-Hyacinthe. Elle se déplaçait alors à pied.

« Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité », ont indiqué les autorités policières dans un communiqué.

La jeune femme mesure 1,52 m, soit environ 5 pieds, et pèse 43 kg, c’est-à-dire l’équivalent de 95 livres. Elle a les cheveux longs et bruns, ainsi que les yeux bruns. Quand elle a été aperçue pour la dernière fois, Catalina Dupuis portait un sac à dos noir avec un logo « Vans » blancs, un manteau d’hiver de couleur kaki et des souliers blancs.

Toute personne qui détiendrait de l’information pertinente dans ce dossier est priée de communiquer avec le 911 dès que possible. Il est aussi possible de communiquer des renseignements sur cette affaire de manière confidentielle, en communiquant avec la Centrale d’information criminelle de la SQ au 1-800-659-4264.