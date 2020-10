Il est inconcevable et inacceptable que des officiers de police fassent l’objet d’intimidation, de menaces et de méfaits surtout à leur domicile. Comment ne pas craindre pour notre sécurité et celle de nos enfants lorsqu’un ou des individus sont prêts à commettre de tels crimes directement à notre domicile ? Plus jamais nous nous sentirons en entière sécurité dans un endroit qui devait pourtant être le plus sécuritaire pour nous, notre résidence privée.