Un homme a été blessé par balles dans la nuit de mercredi à jeudi en plein centre-ville de Montréal.

Mayssa Ferah

La Presse

Des coups de feu ont retenti à 0 h 50 au coin des rues Sainte-Catherine et Crescent.

La victime a été atteinte par plusieurs projectiles d’arme à feu au bas du corps, ont constaté les policiers à leur arrivée.

L’homme dans la trentaine a été transporté en centre hospitalier et serait maintenant hors de danger.

Il n’y a toujours aucune arrestation pour le moment et la scène de crime a été levée quelques heures plus tard. Les policiers et les techniciens en identité judiciaire ont quitté les lieux.