Un homme aux facultés affaiblies par la drogue a été impliqué dans une collision frontale entre deux véhicules dans la nuit de jeudi à vendredi à Saint-Anicet.

Mayssa Ferah

La Presse

L’incident s’est produit vendredi matin aux alentours de 4 h sur la route 132, dans le secteur de Saint-Anicet.

Un automobiliste dans la trentaine circulait vers l’est et a dévié de sa voie et a frappé un véhicule qui se dirigeait dans la direction opposée. On ne craint pas pour la vie des deux hommes, qui ont subi de légères blessures.

Le premier conducteur avait les facultés affaiblies par la drogue, selon la Sûreté du Québec (SQ). Il y a possibilité de poursuite à son endroit.

La route 132 est fermée à la hauteur de Saint-Anicet. Des enquêteurs sont sur place.