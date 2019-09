(Saint-Jérôme) Le père et le frère d’Ugo Fredette se sont portés à sa défense lundi au procès pour double meurtre de l’homme de 43 ans. Ils ont dépeint la victime Véronique Barbe, poignardée à 17 reprises devant deux enfants il y a deux ans, comme une femme «criarde» qui «dénigrait beaucoup» Ugo Fredette dans les dernières années de leur relation.

Michel Fredette, le père de l’accusé, n’a pas caché au jury qu’il ne tenait pas Véronique Barbe dans son «cœur» à l’époque. «Elle était impatiente et elle criait tout le temps», a-t-il expliqué. Selon lui, la conjointe de son fils était même «très impatiente et agressive». Des qualificatifs qui ont fait bondir la Couronne. «Ça n’a rien de pertinent, ne tenez pas compte de cet élément», a indiqué au jury la juge Myriam Lachance.

«[Ugo] ne faisait absolument rien, il ne disait jamais un mot, absolument pas, peu importe ce qu’elle pouvait y dire. C’est ça la relation», a témoigné Michel Fredette.

Le père de l’accusé a toutefois été incapable de raconter au jury un seul exemple concret d’un «incident» qui serait survenu entre Ugo Fredette et Véronique Barbe «proche des évènements».

Le frère d’Ugo Fredette, Éric Fredette, a dépeint avec plus de détails l’évolution de la relation entre son frère et la victime. «Au début, ça allait bien, ils avaient l’air passionnés, ils étaient en amour. C’est deux personnes intenses, on voyait qu’ils s’aimaient passionnément et c’était un peu extrême», a-t-il expliqué au jury.

Éric Fredette a toutefois vu leur relation se dégrader au fil des années, au point où il était apparent que Véronique Barbe «aimait moins» son frère, alors que ce dernier était encore «follement» amoureux d’elle. «Véronique nous parlait qu’elle était un peu tannée, qu’elle voulait laisser Ugo. On lui disait : "Laisse-le". Elle ne savait pas quoi faire», a dit le témoin.

Selon le frère de l’accusé, Véronique Babre était «criarde» et dénigrait Ugo Fredette, environ trois à quatre ans avant le drame. «Ça devenait poison, toxique, une relation qui ne marchait plus», a résumé Éric Fredette, sans toutefois donner plus de détails.

Le procès se poursuit mercredi au palais de justice de Saint-Jérôme avec la suite de la défense d’Ugo Fredette. La juge Lachance a indiqué au jury que la défense pourrait conclure sa preuve dès cette semaine.

Selon la théorie de la Couronne, Ugo Fredette a tué sa conjointe Véronique Barbe parce qu’il refusait d’accepter leur rupture. Il a ensuite battu à mort Yvon Lacasse à une halte routière de Lachute pour lui voler son véhicule pendant sa fuite avec un enfant témoin du meurtre de Véronique Barbe. Il est accusé de deux meurtres au premier degré.

Ugo Fredette voulait «protéger» un enfant

Un homme dénigré, raillé et malmené psychologiquement par sa conjointe. Un homme attaqué au couteau par sa conjointe et frappé par un septuagénaire. Un homme prêt à tout pour «protéger» un enfant de 6 ans. Ugo Fredette a atteint son «point de rupture» lorsqu’il a tué Véronique Barbe et Yvon Lacasse, a plaidé la semaine dernière l’avocat de l’accusé.

«On ne vous demande pas de blanchir Ugo Fredette. Ce qu’on vous demande, c’est de l’acquitter des deux chefs d’accusation de meurtre [au premier degré] et de le condamner d’homicide involontaire», a plaidé jeudi au jury Me Louis-Alexandre Martin dans sa déclaration d’ouverture de défense.

Selon la théorie de la défense, Véronique Barbe manquait de respect envers Ugo Fredette dans leur relation de couple. Elle ne cessait de le dénigrer, alors que lui était «prêt à tous les compromis».

Le jour fatidique, Véronique Barbe, «hors d’elle», a lancé des paroles qui ont déclenché quelque chose dans la tête d’Ugo Fredette. Elle l’a ensuite poussé dans le haut de l’escalier et a tenté de lui donner un coup avec un couteau. Ugo Fredette a «snappé» et a poignardé sa conjointe.

«Il va le bloquer avec sa main, et là, l’énergie emmagasinée de toutes les railleries, de la médisance, du dénigrement, va sortir. Il voit noir. Il "tilte". Il "snappe". Sa mémoire va être par flashes, il va se souvenir d’avoir donné un coup de couteau à Véronique sur le patio, dans son bras gauche, par la suite, black-out. Il ne se souvient plus de rien», a expliqué l'avocat de la défense.

Ugo Fredette revient à ses esprits et part avec l’enfant. «Il vient de vivre un traumatisme, il va venir vous le conter. Un désordre émotif s’installe. Ça va venir colorer toutes, toutes, toutes ses décisions», a insisté Me Martin. L’accusé conduit jusqu’à la halte routière de Lachute. Il s’arrête aux toilettes et laisse l’enfant dans le camion. Mais à son retour, il voit Yvon Lacasse tirer l’enfant vers l’intérieur de sa voiture.

Ugo Fredette prend l’homme de 71 ans par le collet, mais ce dernier lui «écrabouille» les lunettes. «L’état d’esprit chambardé», l’accusé donne des coups de poing au visage d’Yvon Lacasse. La bagarre se poursuit dans le véhicule. Ugo Fredette fait une prise de judo à la victime qui se frappe la tête au sol. Il dépose son corps dans un bois et continue sa route vers l’Abitibi. Il est arrêté le lendemain en Ontario.

«Jamais durant la bagarre, il n’a voulu tuer ce monsieur. Il interprète que le monsieur continue à se battre parce qu’il veut enlever [l’enfant]. Il est hyperstressé, il a peur, et il est en totale panique», a raconté Me Martin au jury jeudi dernier.

