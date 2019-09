Une tentative de meurtre a eu lieu hier soir, lorsque deux hommes de 19 ans ont été attaqués par un tireur dans Montréal-Nord. Aucun blessé n’a été constaté.

Raphael Pirro

La Presse

La scène s’est tenue au coin des rues Balzac et Amos. Vers 22 h 30 lundi, les deux jeunes hommes, connus des milieux policiers, sont entrés dans le Uber qu’ils avaient commandé.

Aussitôt, un troisième individu s’est approché du véhicule et a fait feu dans leur direction, alertant le voisinage et déclenchant une série d’appels au Service de police de la Ville de Montréal.

Les victimes ont fui les lieux et ont été retrouvées quelques instants plus tard par les patrouilleurs au coin des boulevards Industriel et Saint-Michel.

Des impacts de balles ont été constatés sur le véhicule, tandis que des douilles ont été retrouvées au sol sur la scène du crime.

Connues des milieux policiers, les deux victimes n’ont pas coopéré avec la police. Le chauffeur Uber et les victimes ne se connaissaient pas.

Les enquêteurs sont restés sur place quelques heures, mais la scène a été libérée plus tôt cette nuit.