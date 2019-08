(Fort Lauderdale) Un enfant canadien a été mordu par un requin en Floride.

Associated Press

Des secouristes de Fort Lauderdale ont raconté à la presse locale que le garçon de 12 ans avait été mordu mercredi. Son état était stable au moment d’être transporté vers l’hôpital.

Des sauveteurs participaient à un entraînement de routine lorsqu’ils ont entendu des cris provenant de l’océan, au large du Ritz-Carlton de Fort Lauderdale.

Un quotidien local, le Fort Lauderdale Sun Sentinel, rapporte que la victime, Christian Mariani, était plutôt âgée de 11 ans. L’enfant aurait subi des blessures très mineures à un pied et aurait reçu son congé de l’hôpital en mi-journée mercredi.

Les morsures de requin se multiplient l’été lorsque les baigneurs sont plus nombreux dans l’eau et que les courants océaniques rapprochent de la rive les poissons dont se nourrissent les requins et autres prédateurs.