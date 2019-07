Chasse à l'homme au Manitoba: le temps joue contre les fugitifs

Dans le boisé où les forces policières concentrent actuellement leurs recherches, il y a les insectes, farouches et omniprésents. Puis une chaleur étouffante en journée et un froid éprouvant la nuit. Finalement, un manque de sources d'eau potable et de nourriture adéquate facilement accessible.

Mathieu Hébert, cofondateur de l'école de survie Les Primitifs, s'est déjà entraîné dans le même type d'environnement. « Ce sont des conditions extrêmement difficiles, dit-il. La réalité va frapper vite s'ils sont mal préparés. » Mais, ajoute-t-il, le milieu est tellement hostile que « même s'ils ont de l'équipement et qu'ils sont entraînés, ils ne feront pas long feu », selon lui.

À la radio britanno-colombienne CHEK News, à l'époque où les jeunes hommes étaient considérés comme disparus, le père de Bryer Schmegelsky, un des deux fugitifs, a affirmé dans une entrevue que les jeunes hommes s'intéressaient au survivalisme depuis deux ans et demi. Mais à la vue des photos des jeunes hommes, Mathieu Hébert n'y croit pas, et voit plutôt en eux des « survivalistes YouTube » avec une « faible constitution ».

Aux conditions horribles s'ajoute le stress que doit leur faire vivre cette chasse à l'homme. « Tout est en place pour qu'ils fassent des erreurs », dit M. Hébert, qui a déjà donné des cours de survie à des corps policiers.

La nuit est particulièrement dangereuse pour les fugitifs, selon lui. « À partir de 12 degrés, on peut mourir d'hypothermie. » La nuit dernière, la température ressentie aux alentours de York Landing était de 8 degrés. Qui plus est, ils ne tenteront probablement pas de faire de feu, de peur de se faire prendre.

« Le temps joue en faveur des policiers », conclut le survivaliste.

Des opérations qui ratissent large

La petite communauté de York Landing vit une des situations les plus inusitées qui soient. « Ce n'est pas juste une quinzaine de policiers qui sont là, » a déclaré Marcel Savard, ancien directeur général adjoint de la Sûreté du Québec (SQ), en soulignant la quantité importante d'effectif mobilisé dans le cadre de cette mission.

Équipes d'enquêteurs, maîtres de chien faisant les rondes en alternance, drones détecteurs de chaleur, VTT, hélicoptères, bateaux... « Ils ont réquisitionné tout ce qu'ils avaient à réquisitionner », a précisé M. Savard. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) fouille la zone de fond en comble, mais prend toutes ses précautions, car les jeunes représentent encore un danger réel.