Menaces de mort contre un procureur, des avocats et un juge

Le 3 octobre 2014 à Dollard-des-Ormeaux, alors que la mafia montréalaise était encore en période de tension, Duroseau aurait ouvert le feu sur un VUS dans lequel se trouvaient le chauffeur du chef de clan Andrew Scoppa et sa conjointe, sans les atteindre.

La Presse a obtenu la requête et les transcriptions. Un interdit de publication nous empêche de révéler l'identité des personnes visées par les menaces de mort qui auraient été proférées.

Duroseau a été enregistré à son insu durant quatre jours dans une pièce du Centre de détention Rivière-des-Prairies alors qu'il discutait avec un codétenu. Les échanges ont été consignés sur environ 400 pages et accompagnent une requête de la poursuite visant à le faire déclarer délinquant dangereux.

Ces paroles ont été enregistrées de façon clandestine en prison en octobre 2018. Elles seraient celles d'Andy Duroseau, un individu accusé d'avoir tenté de tuer le chauffeur d'un influent chef de clan de la mafia montréalaise et sa conjointe enceinte en 2014, et d'avoir menacé de mort un procureur de la poursuite, des avocats de la défense, un juge et deux civils l'an dernier.

Le 3 octobre 2014, alors que le chauffeur du chef de clan de la mafia Andrew Scoppa et sa conjointe enceinte revenaient vers leur condo de Dollard-des-Ormeaux, Andy Duroseau a ouvert le feu a plusieurs reprises sur leur véhicule.

On comprend des conversations que Duroseau utilise les mots « faya » pour désigner un meurtre par balles et « cob » pour signifier l'argent de la prime.

Dans leur cellule, les deux hommes parlent du prix des armes, de leur calibre, de leur efficacité et de leur puissance. Ils discutent des primes versées pour un meurtre et même de la possibilité de tuer des gens avec une bombe ou du fentanyl.

À plusieurs reprises durant les conversations captées par la police, il affirme qu'il va « plomber » les personnes citées plus haut.

Les menaces auraient commencé après que Duroseau eut appris l'intention de la poursuite de le faire déclarer délinquant dangereux. Une telle déclaration ferait en sorte qu'il serait étroitement surveillé durant 10 ans. Cette perspective le rend furieux et inquiet.

Il a été arrêté peu après, accusé et incarcéré. Il aurait ensuite proféré des menaces envers les intervenants du système judiciaire et deux autres personnes. C'est pour prouver ces allégations que sa cellule a été placée sur écoute par la Sûreté du Québec.

« J'ai l'détachement. Je l'ai carrément, là. Un coup que je commence à faya [tirer]. Mais quand tu reviens à moi pis quand que tu sens que l'adrénaline a monté, que ton coeur bat plus vite, m'ressaisir pour éliminer toute la preuve... »

Les deux codétenus discutent de trucs pour déjouer les experts en balistique. Duroseau affirme qu'« à partir de maintenant, il prend des mufflers [silencieux] sur mesure », et que si ç'avait été le cas le 3 octobre 2014, le chauffeur de Scoppa et sa conjointe « seraient en train de giguer ».

Il affirme qu'après un meurtre, « il faut toujours brûler la machine [véhicule] » pour effacer les traces. « Moi, quelqu'un qui va m'dire : yo, on brûle pas la machine, j'y dis : yo, non, tu sais quoi, je fais pas avec toi. J'veux pus travailler avec toi, là », explique Duroseau à son interlocuteur.

Durant leurs discussions, les deux hommes parlent de certaines situations dans le milieu du crime organisé, entre autres du fait que des Québécois acceptent des contrats en Ontario et que les Rock Machine auraient été les premiers à penser à recourir à des membres de gangs de rue pour réaliser des contrats. Ils échangent également sur Chénier Dupuy, tué en 2012, et sur le fait que depuis l'assassinat de ce dernier, les Rouges n'ont plus un seul chef à Montréal, mais plutôt des chefs de quartier.

Impulsif et antisocial

Dans sa requête pour faire déclarer Duroseau délinquant dangereux, la poursuite affirme que l'accusé se décrit lui-même comme un tueur à gages et qu'il veut continuer une fois libéré.

Elle rappelle que Duroseau a une vingtaine d'antécédents criminels, qu'il n'a pas respecté ses conditions dans le passé - notamment celle de ne pas posséder d'arme à feu - et que « les expériences antérieures de surveillance dans la collectivité se sont soldées par un échec ».

Elle ajoute que l'accusé présente un risque élevé de récidive, entre autres en raison de son caractère imprévisible et de son manque de contrôle.

« Son comportement au fil des années, ses différents traits de personnalité, son mode de vie associé au crime organisé ainsi que la preuve de planification par l'intimé de commission d'autres actes graves similaires dans le futur remplissent amplement le fardeau imposé. »

« Ses traits de personnalité - son impulsivité, son imprévisibilité, son agressivité, sa propension au mensonge et à la manipulation ainsi que son caractère antisocial - illustrent la nature brutale constante de son comportement et amènent inévitablement à conclure qu'il n'y a pas de possibilité réelle que ce comportement puisse être inhibé par les normes ordinaires de restriction de comportement », écrit le procureur, Me Daniel Bélanger, dans sa requête. La cause se poursuit en septembre.

- Avec la collaboration de William Leclerc, La Presse

Un méfait courant

Nombre de cas d'intimidation d'une personne associée au système judiciaire ou d'un journaliste au Canada :

• 2013 : 639

• 2014 : 649

• 2015 : 772

• 2016 : 746

• 2017 : 764

Source : Statistique Canada