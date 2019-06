Un Hells Angel arrêté pour menaces et intimidation

Un membre des Hells Angels, Serge Lebrasseur, a été arrêté samedi pour menaces et intimidation envers un gardien de sécurité, a appris La Presse.

Selon nos informations, les actes reprochés sont survenus en fin d'après-midi vendredi, dans les rues situées près du traversier de Sorel-Tracy.

La victime serait un gardien de sécurité dont le mandat était de prévenir un embouteillage et de rediriger vers d'autres rues les véhicules qui arrivaient par la rue Phipps.

Vers 16 h 45, un VUS noir avec deux individus à bord s'est approché et le conducteur aurait refusé d'obtempérer aux directives du gardien de sécurité. L'individu, qui portait une veste des Hells Angels, aurait plutôt fait rugir son moteur et serait sorti du véhicule pour s'en prendre verbalement au gardien de sécurité.

Il serait ensuite remonté à bord du VUS et se serait dirigé vers la guérite du traversier pour s'adresser à une employée. Celle-ci aurait cependant refusé de le servir.

Alors qu'il faisait le chemin inverse, le conducteur aurait filmé le gardien de sécurité ou pris des photos de lui avant de le menacer verbalement et de quitter les lieux.

Après enquête, le conducteur a été identifié comme étant Serge Lebrasseur. La police a confirmé que des événements sont survenus près du traversier en fin d'après-midi vendredi, mais a refusé d'identifier le suspect.

« Les policiers de la Sûreté du Québec ont arrêté un homme de 55 ans à la suite d'un événement survenu vers 16 h près du traversier de Sorel-Tracy. L'homme a été rencontré par les enquêteurs puis libéré sous conditions, avec une promesse de comparaître. Il pourrait être accusé d'intimidation et de menaces », a résumé à La Presse le sergent Stéphane Tremblay, de la SQ.

Lebrasseur aurait été arrêté chez lui et n'aurait offert aucune résistance. Selon nos informations, les policiers auraient saisi sa veste des Hells Angels et son téléphone cellulaire.

Casier judiciaire lourd

Serge Lebrasseur est un ancien membre des Rowdy Crew, défunt club-école des Hells Angels durant les années 90. Il est devenu membre en règle des Hells Angels de Montréal en décembre 1998, puis a été transféré à la section de Trois-Rivières en 2004.

Il a plusieurs antécédents judiciaires, notamment de possession d'arme et de possession de biens criminellement obtenus. Dans la foulée de l'opération SharQc, il a plaidé coupable à un chef réduit de complot pour meurtre et a été condamné à 11 ans et 10 mois en mars 2015. Mais en soustrayant la période passée en détention préventive, il ne lui restait qu'une journée de détention à purger.

Selon le témoin spécial Sylvain Boulanger, Lebrasseur a été atteint par balle par un propriétaire de bar de la région de Sorel en 1994. Il en aurait conservé des séquelles.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l'adresse postale de La Presse.