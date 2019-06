Climat: les jeunes attaquent «l'incurie» d'Ottawa

Reprochant à Ottawa de ne faire «pratiquement rien» pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de mettre ainsi en danger les plus jeunes générations, l'organisation ENvironnement JEUnesse (ENJEU) demande la permission de poursuivre l'État fédéral au nom de tous les Québécois de 35 ans et moins.

Dès le début de sa plaidoirie, l'avocat du cabinet Trudel Johnston & Lespérance, Bruce Johnston, qui représente ENJEU pro bono, a dressé un parallèle entre le «courage» des jeunes qui ont participé il y a 75 ans au débarquement de Normandie et celui des jeunes d'aujourd'hui, qui font face à un défi «plus dangereux et plus fondamental, car il met en cause l'avenir de notre habitat sur Terre».

Le juge Gary Morrison, qui doit décider s'il autorise la tenue d'une action collective, a rapidement questionné le procureur d'ENJEU sur la volonté de l'organisation d'intenter un recours contre un palier de gouvernement en particulier.

«Comment faire la distinction de responsabilité» entre les différents niveaux de gouvernement? a-t-il demandé, ce à quoi le procureur a répondu que le gouvernement fédéral lui-même allègue que la lutte aux changements climatiques est un problème national, qui est donc de compétence fédérale.

Le juge Morrison a également demandé pourquoi avoir fixé la limite d'âge à 35 ans et moins, ce à quoi le procureur d'ENJEU a répondu que ces jeunes porteront davantage que les autres «le poids de l'incurie du gouvernement actuel et des gouvernements précédents».

Il a par ailleurs soumis que la question que la Cour devait trancher était seulement de déterminer si ce groupe répond aux critères exigés pour exercer une action collective.

Les représentantes du Procureur général du Canada doivent intervenir plus tard dans la journée.