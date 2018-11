Enquête Magot: Woolley voulait faire témoigner l'ex-policier Benoit Roberge

Daniel Renaud

Gregory Woolley, l'un des acteurs les plus influents du crime organisé montréalais selon la police, voulait faire témoigner l'ancien enquêteur vedette et expert des motards déchu Benoit Roberge, dans le but d'écarter une partie de la preuve présentée contre lui.