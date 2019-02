Complot d'importation de drogue: la prison pour un ténor du crime et ses complices

Deux de ses complices, Robert Bryant et Marco Milan, ont reçu des peines de trois ans et huit mois pour le premier et de deux ans et demi pour le deuxième. Un quatrième complice, Dean Copkov, un cascadeur de films, a été assassiné dans un contexte de vol qui a mal tourné en Ontario la veille des plaidoiries sur la peine.

Dans son cas, la poursuite a déposé un arrêt des procédures. Nagy, Bryant, Milan et Copkov ont été arrêtés en 2013 par la GRC à l'issue d'une enquête baptisée Célibataire par laquelle la police fédérale a éventé deux complots d'importation de tonnes de haschich et de cocaïne. Il s'agissait toutefois de complots, aucune drogue n'ayant été saisie.

À l'issue d'un procès devant jury, Bryant et Milan ont été reconnus coupables d'avoir voulu importer du haschich et de la cocaïne, alors que Nagy et Copkov ont été déclarés coupables sur les chefs de complot d'importation de haschich seulement.