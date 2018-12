Affaire Andy Duroseau: accusé d'avoir menacé de mort un juge et trois avocats

L'accusé dans cette affaire peu banale, Andy Duroseau, 30 ans, fait également face à des accusations de menaces de mort à l'endroit d'un homme et d'une femme. Un interdit de publication nous empêche de dévoiler l'identité des six victimes présumées. Les actes reprochés auraient eu lieu en octobre dernier.

AFFAIRE DÉLICATE

L'affaire est délicate, et par souci de transparence, c'est un procureur de Québec qui a représenté la poursuite hier, devant le juge Manlio Del Negro, de la Cour du Québec. Le procureur, Me Daniel Bélanger, a annoncé d'emblée que c'est un juge d'un autre district qui devra entendre la cause.

Il s'est également opposé à la remise en liberté du suspect, dont l'enquête sur remise en liberté a été reportée au 19 décembre. Mais dans les faits, cette comparution n'aura pas d'incidence, puisque Duroseau est déjà détenu en attendant les plaidoiries sur la peine relativement à une affaire de tentative de meurtre sur le chauffeur et garde du corps d'un chef de clan de la mafia de Montréal qui doivent avoir lieu en février prochain.

Hier, Duroseau n'avait pas d'avocat pour le représenter, et c'est le juge Del Negro qui a dû se montrer pédagogue et lui expliquer ce qui se passait.

« Je n'ai pas d'avocat ! Il me faut un avocat ! Quelles menaces ? », a lancé Duroseau, qui comparaissait par vidéoconférence à partir d'un local de l'établissement de détention de Rivière-des-Prairies.

Le 3 octobre 2014, alors que le chauffeur du chef de clan de la mafia Andrew Scoppa et sa conjointe enceinte revenaient vers leur immeuble de condos de Dollard-des-Ormeaux, Duroseau a bondi d'un muret, fait une chute, s'est relevé et, armé d'un pistolet, a ouvert le feu à plusieurs reprises sur leur véhicule. Le chauffeur du mafieux a fait marche arrière à toute vitesse avant que le VUS ne s'immobilise et que ce dernier et sa conjointe courent se réfugier dans un commerce voisin.

Duroseau a été arrêté peu après l'événement et a plaidé coupable à deux chefs de tentative de meurtre et à un chef de possession d'arme, en mars dernier.

MENACES CONTRE DES PROCUREURS

Selon des chiffres obtenus auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), au moins 13 dossiers de menaces à l'égard d'un procureur ont été traités par le service de sécurité du DPCP depuis le début de l'année, un nombre qui s'apparente à celui des années 2014 et 2015.

Les statistiques révèlent également qu'entre le 1er janvier 2010 et le 16 novembre 2018 (sur une période de neuf ans), 1280 dossiers judiciaires de menaces envers une personne associée au système de justice (avocats, juges, policiers, constables, etc.) ont été ouverts partout au Québec.

- Avec la collaboration de William Leclerc, La Presse

