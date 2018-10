Projet Magot: Gregory Woolley plaide coupable

Gregory Woolley et Dany Cadet ont reconnu leur culpabilité à des chefs de gangstérisme, complot pour trafic de stupéfiants et trafic de stupéfiants. Les deux hommes ont été condamnés à des sentences de huit ans par le juge Marc David de la Cour Supérieure. Toutefois, en soustrayant la période de temps passé en détention préventive, il leur reste trois ans à purger de ce jour.

Selon un exposé des faits lu par les procureurs de la poursuite, Woolley et Cadet faisaient partie d'une organisation appelée les Bronzés qui contrôlait l'approvisionnement et le trafic de cocaïne dans le secteur Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Ils percevaient également des redevances des trafiquants de stupéfiants dans ce secteur. L'exposé indique que les plaidoyers des deux hommes leur sont spécifiques et n'engagent pas les autres individus arrêtés et accusés dans l'enquête.

La poursuite a abandonné un chef de gangstérisme contre Cadet. Elle a aussi annoncé qu'elle n'avait plus de preuve à offrir contre Woolley quant au chef de complot pour tuer le caïd Raynald Desjardins fomenté avec l'ancien chef guerrier des Hells Angels Maurice Boucher en 2015. Il a donc été acquitté de ce chef, comme l'avait été la fille de Mom Boucher, Alexandra Mongeau.

Gregory Woolley fait par ailleurs toujours face a un chef de complot pour avoir tente de faire entrer de la drogue en prison.

Fait à noter, Gregory Woolley se représentait seul depuis quelques mois. Mais pour son plaidoyer aujourd'hui, il était représenté par Me Danielle Roy.

Les procédures se poursuivent lundi pour le dernier accusé de l'enquête Magot-Mastiff.