(San Diego) Lucas, un pingouin de quatre ans du zoo de San Diego (Californie), qui boitait en raison d’une maladie dégénérative, est désormais équipé de chaussures orthopédiques sur mesure.

Agence France-Presse

Elles l’aident à combattre sa pathologie appelée pododermatite ou « bumblefoot ».

Ces semelles orthopédiques en néoprène et en caoutchouc permettent d'éviter que des plaies ne se développent au niveau de ses pattes lorsqu'il se tient debout et marche.

« Lucas ne marchait pas correctement, il avait beaucoup de sensibilité sur son côté gauche, là où se trouve sa maladie dégénérative, détaille Debbie Denton, spécialiste principale des soins aux animaux sauvages au zoo de San Diego. Vous pouviez donc le voir s'incliner un peu sur la droite et boiter sur son pied gauche. Depuis que nous avons pu lui mettre les chaussures, il a une démarche beaucoup plus normale. En marchant sur des surfaces planes, il ne boite plus. Il ne favorise plus son côté gauche. »