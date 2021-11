Insolite

La plus grande foire aux dromadaires de l’Inde rouvre ses portes

(Pushkar) La plus grande foire aux dromadaires de l’Inde n’a réuni mardi que des centaines d’éleveurs et leurs animaux à Pushkar, ville du nord du pays qui draine chaque année des milliers de pèlerins hindous, de marchands de bétail et d’éleveurs pour cet évènement, annulé en 2020 en raison de la pandémie.