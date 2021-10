Insolite

Un salon de coiffure doit payer 340 000 dollars pour une coupe ratée

(New Delhi) Un tribunal indien a condamné un salon de coiffure à verser plus de 340 000 dollars canadiens de dommages et intérêts à un mannequin pour une coupe de cheveux bâclée qui a selon elle provoqué une « grave dépression nerveuse ».