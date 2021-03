Après des années de guerre civile, des Libyens de diverses régions du pays ont pu se réunir dans la ville côtière de Benghazi pour participer à une compétition de drift. Un tel événement aurait été impossible encore récemment.

La Libye s’est engagée dans un processus de pacification et un retour à une vie politique plus stable après des affrontements sanglants impliquant diverses milices et des mercenaires envoyés par la Russie et la Turquie. Le retour à la normale est fragile et incertain, et il n’est pas sans risque de dérapage.