Une Texane a fait sensation cette semaine alors qu’elle a décidé de partager sa recette de pommes de terre parfaites.

Maryse Tessier

La Presse

Le site Buzzfeed a relayé l’histoire de Jourdyn Parks, une résidante de San Antonio au Texas qui commentait sur TikTok à propos des gens qui font bouillir leurs patates dans l’eau.

Elle a décidé de leur venir en aide en leur partageant sa technique pour réussir une purée de pommes de terre qui fera l’unanimité. En premier temps, Jourdyn Parks explique qu’elle conserve la pelure des patates. Après les avoir lavées, elle les enrobe d’huile d’avocat et les coupe en deux. Ensuite, elle ajoute un peu d’eau et du sel de mer dans un chaudron, met les pommes de terre et les recouvre de bouillon de poulet ou de bœuf.

Qu’en est-il du résultat ? Selon l’utilisatrice @mrs.cford, les conseils de Jourdyn Parks ont tout simplement révolutionné sa recette de purée de pommes de terre.

Au moment d’écrire ses lignes, La Presse n’avait pas testé la technique de Mme Parks.