Le porter de femme, une compétition annuelle en Finlande

Vytautas Kirkliauskas et sa femme Neringa Kirkliauskiene ont franchi la ligne d'arrivée de cette rude épreuve en 1 min 6,72 s.

Les participants doivent parcourir cette course qui comportent des obstacles tels que sauter par-dessus du bois d'oeuvre ou se déplacer dans des cours d'eau à environ un mètre de profondeur.

Des prix ont été remis aux trois premiers couples, ainsi qu'aux couples « les plus divertissants », ceux avec « le meilleur costume », et « le plus fort des porteurs ».

- Selon l'Associated Press